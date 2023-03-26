شاهد: رمضان شهر الروحانيات.. هكذا استقبله المسلمون في أصقاع الأرض

الوكيل الإخباري - احتفل المسلمون في أصقاع الأرض بحلول شهر رمضان المبارك، وما بين قارئ للقرآن، وساجد، وراكع استقبل نحو ملياري الشهر الكريم، فيما كان بعضهم في الأسواق يتسوق لشراء السلع واللوازم الرمضانية، والزينة والفوانيس؛ لممارسة طقوس استقباله والاحتفال بقدومه.





مسلمون يؤدون صلاة أول جمعة في رمضان بمسجد بيت المكرم في العاصمة البنجالية دكا

اضافة اعلان





المصلون يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الكبير في دلهي بالهند







موائد الإفطار تتجهز لاستقبال الصائمين في كراتشي بباكستان







صائمون يتناولون إفطارهم في ميدان السلطان أحمد في إسطنبول بتركيا







مصلون يأخذون قسطًا من الراحة قبل حلول موعد الإفطار في مسجد الاستقلال بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا







طفلة تحمل فانوس رمضان والفرحة ترتسم على وجهها في شوارع الموصل بالعراق





فلسطينيون يشترون السلع والمنتجات الرمضانية في مدينة غزة





سيدة تشتري زينة شهر رمضان أثناء تسوقها بأحد أسواق العاصمة السعودية الرياض





صائمون يستثمرون أوقاتهم في قراءة القرآن وتدبره في مدينة ماريكينا بالفلبين







بائع التمور من أحد أسواق حي السيدة زينب العريق بالعاصمة المصرية القاهرة





سيدات مسلمات يحرصن على إعداد وتجهيز مائدة الإفطار في أحد مساجد تيمور الشرقية









مسلمو البوسنة يطلقون مئات البالونات في السماء بمناسبة بداية شهر رمضان في العاصمة سراييفو





سبق