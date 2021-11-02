الثلاثاء 02-11-2021
الوكيل الاخباري

الطب الشرعي : نتائج عينة الجثة المجهولة في طريق المطار خلال أيام

التربية : الامتحان التشخيصي لطلبة المدارس بعد منتصف الشهر الحالي

وفيات الثلاثاء 2-11-2021

1.8 مليار دينار حوالات العاملين في الخارج خلال 9 أشهر

21 ألفا و457 إصابة كورونا نشطة في الأردن

السير : لا وفيات جراء حوادث سير خلال 24 ساعة

وزير الأوقاف : لم نتلق كتابا رسميا بشأن استئناف العمرة برا

لجنة الأوبئة : إصابات كورونا يوم أمس مقلقة

الأرصاد : فرصة لزخات خفيفة من المطر الثلاثاء

مراكز التطعيم ضد كورونا الثلاثاء 2021/11/2

الثلاثاء، 02-11-2021 09:48 ص

شاهد...رواد ناسا يحضرون أول شطيرة تاكو فضائية من فلفل زرع في الفضاء

لماذا-يطفو-رواد-الفضاء


الوكيل الإخباري - قطف رواد وكالة "ناسا" الفضائية أول نوع فلفل حار جرت زراعته على متن محطة الفضاء الدولية أخيراً، فيما تم وصفه بأحد أكثر التجارب تحدياً لبرنامج الفضاء.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية النبأ، بعد أن حضر الطاقم الفضائي أول شطائر "تاكو" حراّقة مستخدمين الحار الأحمر والأخضر الحار الذي أُخذت بذوره من نبات محسن من أحد مناطق مدينة نيوميكسيكو الأمريكية.

اضافة اعلان

من جهتها، أوضحت وكالة الفضاء الأمريكية عبر بيان يوم الجمعة، أن الطاقم الفضائي عمل على تقييم نكهة وملمس وجودة أول فلفل ينمو في الفضاء، بعد الاعتناء بالنبتة منذ يوليو الماضي، كجزء من تحقيق ناسا لموائل النباتات.

كما وسبق أن لفتت الوكالة بأن نمو الفلفل تحديداً في الفضاء أمر بغاية الصعوبة وذلك عند مقارنته بمحاصيل أخرى، نظراً للمدة التي يستخدمها بشكل أكثر لينمو.


الجدير بالذكر أن وكالة الفضاء الدولية قد أعلنت عن الحدث الأخير عبر حسابها الخاص بالأبحاث في "تويتر"، لتبشر "بأحد الأيام السعيدة لقطف الفلفل الحار على متن المحطة الفضائية". كما وتم بث لقطات لسندويشات التاكو التي تمت صناعتها باستخدام الفلفل لإعداد ما تم تسميته بـ "وليمة الجمعة" .




 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
900x450_uploads,2021,11,01,2a3ddd1bb6

ابتكار سبيكة ألومنيوم تستطيع تحمل درجة حرارة تصل إلى 400 درجة مئوية في موسكو

Actualidad_284989526_130120780_864x486

روسيا تطلق مجموعة أقمار SKIF لتوفير خدمات الإنترنت على الأرض

1046311257_0_0_1920_1081_1200x0_80_0_1_27ad1051f2e380f1831d3ef7b0a2752a

امرأة تنجب ثالث أضخم طفل في بريطانيا - صور

1065268

ذوبان الجليد في غرينلاند يفاقم خطر الفيضانات في العالم

Nobel_810x486_923493759

نوبل للسلام الجائزة الوحيدة التي يحتفل بها هذا العام في أوسلو

544051_0

المكسيك تحتفل بـ يوم الموتى وسط مشاركة السياح - صور

أخبار متعلقة
شمس

عاصفة شمسية قادمة ستضرب الأرض

medium_2021-10-29-18f7f0fe62

اكتشاف أسرار جديدة حول بقعة المشتري

what-are-Clouds-Definition-ما-هو-تعريف-السحاب

شاهد ...صورة ناسا تدهش المغردين صاروخ يخترق السحاب

NASA

ناسا تحدد موعداً لإطلاق مهمتها للعودة الى القمر

pr-735-112492

ناسا تصدر صوتا مذهلا التُقط عبر بيرسيفيرانس على الكوكب الأحمر - فيديو

تعتت

ناسا تطلق لوسي صائدة الكويكبات