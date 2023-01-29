شاهد رونالدو يحتفل بعيد ميلاد جورجينا في أحد المطاعم الشهيرة بالرياض

الوكيل الإخباري - وثقت مجموعة من الصور نشرتها جورجينا رودريجز شريكة اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو، يوم السبت، على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" لقطات من حفل عيد ميلادها رفقة عائلتها في مطعم شهير بالرياض .



وعلقت جورجينا على الصور المنشورة بـ" 29 عامًا محاطًة بالناس والأشخاص الذين أحبهم من كل قلبي ، انا ممتنة جدًا لله على كل شيء شكرًا لكم جميعًا على تخصيص القليل من وقتكم لتهنئتي وإرسال الكثير من الحب لي".

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