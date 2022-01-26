شاهد..زفاف إبنة سلطان بروناي يضج مواقع التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري - حصدت ابنة سلطان بروناي انتباه المتابعين وذلك خلال حفل زفافها "الأسطوري"حسب وصف المتابعين الذي استمر لأسبوع وتوج يوم الأحد بحفل فخم في القصر السلطاني.



أطلت الأميرة فضيلة لوبول، وزوجها أوانج عبد الله نبيل محمود الهاشمي بإطلالة ساحرة حيث ارتديا ملابس باللونين الأبيض والفضي مزينة بالماس. وغطت العروس شعرها بقطعة من الدانتيل الأبيض الناعم، يعلوها تاج لامع الذي يعود لوالدتها الملكة صالحة ولذي كان قد ارتدته سابقاً العديد من بنات العائلة المالكة.

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الجدير ذكره أن سلطان بروناي هو رئيس وزراء البلاد، الذي تقدر ثروته الصافية بـ 20 مليار دولار.

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