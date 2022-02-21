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الإثنين، 21-02-2022 12:56 م

شاهد..سائق دراجة يسرق هاتف محمول من فتاة ويفر هاربا في مصر

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، سائق دراجة نارية يسرق هاتف محمول من فتاة ويسحلها ثم يلوذ بالفرار.

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وتفصيلاً، تلقى مركز شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى الفتيات يفيد بقيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بسرقة هاتفها المحمول، مما أدى إلى إصابتها بسحجات أثناء تشبثها بالهاتف المحمول، وسحلها على الأرض.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، من ضبط سائق الدراجة وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، فيما أقر بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

 

 

 

 

المرصد 

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