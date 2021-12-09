شاهد...سائق قطار باكستاني يوقف الرحلة لشراء اللبن

الوكيل الإخباري - أوقفت السلطات في باكستان سائق قطار عن العمل، بعدما توقف في وسط رحلته من أجل شراء اللبن.



وانتشر فيديو عبر الشبكات الاجتماعية يظهر مساعد السائق وهو يستلم الوجبة الخفيفة من أحد الأكشاك قبل العودة إلى القطار المليء بالركاب.

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وأثارت الحادثة التي وقعت، يوم الإثنين، تساؤلات بشأن سلامة السكك الحديد في باكستان حيث تكثر حوادث القطارات.

وقال الناطق باسم وزارة السكك الحديد سيد إعجاز الحسن شاه لوكالة فرانس برس: "عندما يتوقف القطار في وسط السكة، يصبح الأمر مشكلة مرتبطة بالسلامة. السلامة أولويتنا ولا يمكننا التسامح بأي أمر قد يقوّضه". وكان القطار في رحلة بين مدينتي لاهور وكراتشي.

وأقر مسؤول في هيئة إدارة السكك الحديد لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف اسمه، بأن مثل هذه الحوادث ليست نادرة في باكستان حيث يعاني نظام الإشراف من ثغرات كبيرة.





وتكثر حوادث القطارات في باكستان التي ورثت آلاف الكيلومترات من السكك الحديد من حقبة الاستعمار البريطاني مع إهمال كبير في الصيانة على مر السنوات.



وفي يونيو/ حزيران الماضي، قُتل ما لا يقل عن 23 شخصاً في اصطدام قطارين إثر انحراف أحدهما عن مساره في جنوب البلاد.

المصدر - العين الإخبارية

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