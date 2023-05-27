شاهد سائق مركبة يدهس عدد كبير من قائدي الدراجات الهوائية في الكويت

الوكيل الإخباري - أصيب عدد كبير من راكبي الدراجات الهوائية في شارع الخليج العربي بالكويت بعد صدمهم من قبل سائق مركبة.

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وأظهر مقطع فيديو سائقي الدراجات الممددون على الأرض وهم مصابون بكسور وجروح، وتم نقلهم إلى المستشفى بسيارات الإسعاف.



وأفادت صحيفة “الراي” الكويتية أن الحادث وقع بين سائق السيارة ومجموعة من الدراجات التي كان أصحابها يسيرون عكس السير، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد سائق المركبة.



ورغم أن الطريق لم يكن مخصصا للاستخدام الدراجات الهوائية، إلا أن قائدي الدراجات كانوا يسيرون عكس السير عن قصد ومعرفة، وذلك لرؤية السيارات القادمة من الجهة الأمامية.



وأكدت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية وقوع “حادث دهس” لنحو 15 شخصًا من جنسيات آسيوية في شارع الخليج العربي، وهروب السائق الذي تسبب في الحادث.



وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة للتوصل إلى المتسبب بالحادث وضبطه.





pic.twitter.com/09Of3aXTqC فيديو | حادث دهس نحو (15) شخصاً من جنسيات آسيوية على شارع الخليج صباح اليوم الجمعة وهروب قائد المركبة الذي تسبب في عدة إصابات لهم May 26, 2023

CNN

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