شاهد...سفاح الإسماعيلية يقبل قدمي والدته أمام المحكمة في مصر

الوكيل الإخباري - استمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر الى دفاع المتهم المعروف بسفاح الإسماعيلية ولأقوال والدته وشقيقته داخل القاعة، واللتين انهارتا بالبكاء واستقبلتاه بالأحضان.



و قبّل المتهم قدمي أمه أمام المحكمة قائلا لها: سامحيني.





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وبعد تنفيذه جريمة مروعة بقطع رأس المجني عليه، طالبت النيابة العامة في قضية سفاح الإسماعيلية بمصر بتنفيذ أقصى عقوبة على المتهم.

وخلال ثاني جلسات المحكمة التي انطلقت الاثنين، طلب المتهم من القاضي رؤية والدته وسمح له القاضي بذلك حيث بكت الأم فور رؤيتها لابنها الذي قام أمام الحاضرين بتقبيل يديها وقدميها.



وانطلقت ثاني جلسات المحاكمة، وسط حراسة أمنية مشددة، وانتشار مكثف داخل وخارج المحكمة.



كما تبين أن المجني عليه أب ويعمل حر ويعيل سبعة من الأطفال في مختلف الأعمار، وأنه ذو سمعة طيبة وهذا ما أجمع عليه كل أقاربه وجيرانه، وطالبت عائلته بشنق المتهم في ميدان عامًا للقصاص والثأر منه.





المصدر - البيان

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