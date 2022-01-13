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الخميس، 13-01-2022 10:17 ص

شاهد.. سلوك غريب من لبؤة أمام فريستها !

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الوكيل الإخباري-رصد مقطع فيديو سلوكا غريبا من لبؤة في محمية بتنزانيا، قادت عجلا بريا صغيرا إلى قطيعه.

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ونشر الحساب الرسمي للمتنزهات الوطنية في تنزانيا مقطع فيديو على "تويتر"، يظهر لبؤة تمشي إلى جانب عجل بري صغير، في محمية "سيرينجيتي".


ووصف المتحدث باسم هيئة الحدائق الوطنية في تنزانيا، باسكال شيلوتيت، الفيديو بأنه يجسد "تفوق غريزة الأمومة على روح الافتراس" ، وفقا لسكاي نيوز.


وتحتاج الأسود البالغة التي تتمتع بصحة جيدة إلى استهلاك ما بين 11 إلى 16 رطلا من اللحوم يوميا (ما بين 5 إلى 7.5 كيلوغراما)، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


 

 

وعلّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو الغريب، حيث خلص بعضهم إلى أن سلوك اللبؤة يرجع إلى خطأ في التمييز، أو نوع من المشاعر المتضاربة، التي قد تتشكل لدى الحيوانات إن ضاع أحد أبنائها.


آخرون اعتبروا الفيديو مثالا على انتصار روح التعاطف في عالم الحيوان، وتراجع غريزة البقاء والقتل.

 

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