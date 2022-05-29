الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير الزراعة : الحكومة بصدد رفع مخزون القمح ليكفي 15 شهراً

خبراء: الاستثمار بالشحن البحري درع واق ضد الأزمات اللوجستية

الاحتلال ينشر 3 آلاف شرطي بالقدس ويغلق المسجد القبلي بالسلاسل الحديدية

الصناعة والتجارة: أسعار الدجاج في الاسواق ضمن معدلها العام

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من رام الله

سريلانكا تتسلم نفطاً روسياً وسط أزمة اقتصادية حادة

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من الشعير

فيديو - إصابتان بحادث تصادم على طريق الهاشمية

فقدان طائرة تقل 22 شخصا في نيبال

البرازيل: انهيارات أرضية تودي بحياة 28 شخصا

الأحد، 29-05-2022 09:44 ص

شاهد .. سيدة أمريكية تصبح من مشاهير تيك توك بفضل دجاجتها

1111


الوكيل الإخباري-حققت سيدة أمريكية شهرة واسعة عبر موقع ”تيك توك“، بعدما نشرت مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات، ظهرت خلاله وهي تستخدم دجاجة من مزرعتها، لمحاربة عنكبوت داهم منزلها.

اضافة اعلان


وظهرت ”آنا كولينز“ في مقطع فيديو، وهي تخبر متابعيها، بأنها أصيبت بالذعر عندما اكتشفت تسلل عنكبوت إلى داخل مطبخ منزلها.

 

قرارًا جريئًا، حيث أقدمت على تغطية العنكبوت لبعض الوقت باستخدام طبق مطبخ.


ثم خرجت كولينز إلى مزرعتها لتطلب المساعدة من دجاجتها الأليفة من أجل محاربة العنكبوت الغازي.


وعندما بدأ قلب ”آنا كولينز“ ينبض بسرعة، في مقطع الفيديو، بدأت بوضع الدجاجة على الأرض بجانب الطبق، حيث تركت الحشرة تقترب.

وبدت الدجاجة في البداية غير مهتمة، مما أثار استياء كولينز، والتي طالبتها بطاعتها والقتال، قائلة: ”أنت تعرفين ما هو تحت الطبق، احصلي على العنكبوت“.
ثم دارت معركة بين الدجاجة والعنكبوت. وفي النهاية، تمكنت الدجاجة من النقر على الحشرة قبل أن تلتهمها، تاركة مستخدمة ”تيك توك“ آنا كولينز مبتهجة بانتصار حيوانها الأليف.


وقالت كولينز خلال بث مقطع الفيديو: ”وجدت هذا العنكبوت الذئب في مطبخي، ولم أرغب في استخدام المكنسة الكهربائية لإزالته لأنه سيبقى حيًا داخلها، ولا أريد سحقه، لذلك قررت أن تحارب الدجاجة العنكبوت“.

وانتهى الفيديو بالانتشار الواسع، حيث حصد أكثر من 5.1 مليون مشاهد.

 

 

@annac1331 Reply to @deez.nutz.2 ♬ Stayin Alive - Bee Gees

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumb

مصر .. فتاة تلقي نفسها في النيل للمرة الثانية لسبب مؤلم !

czo5MjoiaHR0cHM6Ly9lbWFyYXQtbmV3cy5hZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMi8wNS9lbWFyYXQtbmV3c18yMDIyLTA1LTI4XzIyLTM3LTU1Xzg5MjIxNi5qcGciOw==

السعودية : اعتدى بالضرب على ممرضة والسلطات تتحرك - فيديو

يوو

عاصفة تنثر 50 ألف يورو من مبنى شاهق الارتفاع في ألمانيا

WhatsApp Image 2022-05-28 at 4.18.43 PM

مشهد طريف .. جمل يقتحم محل فضة ويخيف الباعة في صنعاء

9999999

السعودية تُضيف صور الإبل ضمن صفحات جواز السفر الجديد .. شاهد

طريقة-سحب-فلوس-من-الصراف-بدون-بطاقة

صراف آلي يمنح المتعاملين ضِعف المبلغ المسحوب في مصر

أخبار متعلقة
مرض-الشيف-بوراك1

الشيف بوراك ينشر فيديو مؤثرا ويعلق "تذكروني"

طك

اكشف عن خبايا شخصيتك في لمح البصر.. ماذا رأيت أولا؟