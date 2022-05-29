شاهد .. سيدة أمريكية تصبح من مشاهير تيك توك بفضل دجاجتها

الوكيل الإخباري-حققت سيدة أمريكية شهرة واسعة عبر موقع ”تيك توك“، بعدما نشرت مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات، ظهرت خلاله وهي تستخدم دجاجة من مزرعتها، لمحاربة عنكبوت داهم منزلها.

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وظهرت ”آنا كولينز“ في مقطع فيديو، وهي تخبر متابعيها، بأنها أصيبت بالذعر عندما اكتشفت تسلل عنكبوت إلى داخل مطبخ منزلها.

قرارًا جريئًا، حيث أقدمت على تغطية العنكبوت لبعض الوقت باستخدام طبق مطبخ.



ثم خرجت كولينز إلى مزرعتها لتطلب المساعدة من دجاجتها الأليفة من أجل محاربة العنكبوت الغازي.



وعندما بدأ قلب ”آنا كولينز“ ينبض بسرعة، في مقطع الفيديو، بدأت بوضع الدجاجة على الأرض بجانب الطبق، حيث تركت الحشرة تقترب.



وبدت الدجاجة في البداية غير مهتمة، مما أثار استياء كولينز، والتي طالبتها بطاعتها والقتال، قائلة: ”أنت تعرفين ما هو تحت الطبق، احصلي على العنكبوت“.

ثم دارت معركة بين الدجاجة والعنكبوت. وفي النهاية، تمكنت الدجاجة من النقر على الحشرة قبل أن تلتهمها، تاركة مستخدمة ”تيك توك“ آنا كولينز مبتهجة بانتصار حيوانها الأليف.



وقالت كولينز خلال بث مقطع الفيديو: ”وجدت هذا العنكبوت الذئب في مطبخي، ولم أرغب في استخدام المكنسة الكهربائية لإزالته لأنه سيبقى حيًا داخلها، ولا أريد سحقه، لذلك قررت أن تحارب الدجاجة العنكبوت“.



وانتهى الفيديو بالانتشار الواسع، حيث حصد أكثر من 5.1 مليون مشاهد.