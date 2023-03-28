شاهد.. سيول وادي ضهيا بجازان في السعودية تجرف المركبات

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق غرق سيارة، جرفتها مياه السيول بوادي ضهيا في جازان، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة خلال الآونة الأخيرة.
ووثق المقطع، لقطات لسيول وادي ضهيا المتدفقة بمنطقة جازان تجرف سيارة لمسافة بعيدة، بعد أن غمرتها المياه تماماً.
🔴 فيديو متداول— طقس (@tqqs) March 27, 2023
سيول وادي ضهيا في بني مالك شرق #جازان تجرف أحد السيارات
"الله يعوض على صاحبها "
الاثنين ٥ رمضان ١٤٤٤هـ
27 مارس 2023م
.
. pic.twitter.com/kvo0yl5LTc
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة