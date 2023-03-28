شاهد.. سيول وادي ضهيا بجازان في السعودية تجرف المركبات

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق غرق سيارة، جرفتها مياه السيول بوادي ضهيا في جازان، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة خلال الآونة الأخيرة.



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ووثق المقطع، لقطات لسيول وادي ضهيا المتدفقة بمنطقة جازان تجرف سيارة لمسافة بعيدة، بعد أن غمرتها المياه تماماً.



سيول وادي ضهيا في بني مالك شرق

"الله يعوض على صاحبها "

الاثنين ٥ رمضان ١٤٤٤هـ

27 مارس 2023م

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. pic.twitter.com/kvo0yl5LTc 🔴 فيديو متداولسيول وادي ضهيا في بني مالك شرق #جازان تجرف أحد السيارات"الله يعوض على صاحبها "الاثنين ٥ رمضان ١٤٤٤هـ27 مارس 2023م March 27, 2023

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