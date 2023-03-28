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الثلاثاء، 28-03-2023 11:26 ص

شاهد.. سيول وادي ضهيا بجازان في السعودية تجرف المركبات

مهمهم


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق غرق سيارة، جرفتها مياه السيول بوادي ضهيا في جازان، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة خلال الآونة الأخيرة.

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ووثق المقطع، لقطات لسيول وادي ضهيا المتدفقة بمنطقة جازان تجرف سيارة لمسافة بعيدة، بعد أن غمرتها المياه تماماً.

 

 

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