شاهد شاب يطلق النار من سيارته على حشدٍ من الجموع في أمريكا

الوكيل الإخباري - في مشهد مرعب وكأنه من فيلم هوليودي، ظهر شاب يرفع يده من سقف سيارته وهو يدور بها وسط حشد من الجموع ويطلق النار عشوائياً في أمريكا.



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وفيما تناقل العديد من الأميركيين هذا المشهد، على مواقع التواصل الاجتماعي.

و أعلنت شرطة ممفيس في ولاية تينيسي الأميركية أنها استجابت لحادث إطلاق نار جماعي قرب منتزه "أورانج ماوند"، اليوم الأحد.



كما أفاد رئيس شرطة ممفيس سي جيه ديفيس أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 14 آخرون بجروح خطيرة متأثرين بالأعيرة النارية.



إلى ذلك، أوضحت الشرطة أن إطلاق النار وقع في حفل أقيم دون تصريح في المنتزه المذكور، وحضره نحو 300 شخص.







According to the Memphis Police Department who spoke with ABC24, at least two people are dead and others were rushed to the hospital.



“Two people were pronounced… JUST IN: Memphis police in Tennessee are responding to a mass shooting reported in Orange Mound at a “block party.”According to the Memphis Police Department who spoke with ABC24, at least two people are dead and others were rushed to the hospital.“Two people were pronounced… pic.twitter.com/wh6vw0jCsy April 21, 2024

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