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الأحد، 21-04-2024 11:41 ص

شاهد شاب يطلق النار من سيارته على حشدٍ من الجموع في أمريكا

بقبقبقبق


الوكيل الإخباري - في مشهد مرعب وكأنه من فيلم هوليودي، ظهر شاب يرفع يده من سقف سيارته وهو يدور بها وسط حشد من الجموع ويطلق النار عشوائياً في أمريكا.

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وفيما تناقل العديد من الأميركيين هذا المشهد، على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

و أعلنت شرطة ممفيس في ولاية تينيسي الأميركية أنها استجابت لحادث إطلاق نار جماعي قرب منتزه "أورانج ماوند"، اليوم الأحد.

كما أفاد رئيس شرطة ممفيس سي جيه ديفيس أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 14 آخرون بجروح خطيرة متأثرين بالأعيرة النارية.

إلى ذلك، أوضحت الشرطة أن إطلاق النار وقع في حفل أقيم دون تصريح في المنتزه المذكور، وحضره نحو 300 شخص.

 

 

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