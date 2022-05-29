شاهد .. شاب يفزع والديه بقفزه من الطائرة اثناء مكالمة فيديو في ايرلندا

الوكيل الإخباري-البحث عن الإثارة والمغامرة قد يصل بالإنسان إلى تخطي حدود العقل والمنطق، فقد ترك شاب أسترالي والديه العجوزين في ذعر بعدما أجرى معهما مكالمة فيديو أثناء قفزه من الطائرة.



أجرى شاب أسترالي يدعى «روجر رايان» مقيم في أيرلندا، مكالمة فيديو مفاجأة مع والديه صور فيها نفسه وهو يقفز من طائرة على ارتفاع 14000 قدم ويهبط بالمظلة إلى الأرض مما أفزع والديه.



ومن الواضح أن والديه لم يكن لديهما أدنى فكرة عن مكان وجوده، وقال روجر قبل أن يقفز من الطائرة: "حسنًا، سأقفز من الطائرة الآن، لذا سأتحدث معكم بعد ثانية".



يمكن سماع والدته وهي تصرخ في صدمة وذهول: "أوه لا، إنه يقفز من الطائرة."، ثم قال والده: "اعتقدت أنه كان في حافلة"، حيث انطلق ابنه ومدرب القفز بالمظلات عبر السحاب.





اضافة اعلان

صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة