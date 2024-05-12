شاهد شباب يتجولون بأسد وسط بغداد

الوكيل الإخباري - ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بفيديو لشباب يتجولون بأسد بمنطقة الجادرية في العاصمة العراقية بغداد.

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وقال الشخص الذي وثّق الفيديو لأحد الشباب "يعني ما تخاف يهجم على أحد؟"، مضيفاً أن "الشرطة في طريقها إلى المكان".



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