شاهد شباب يتجولون بأسد وسط بغداد

الوكيل الإخباري - ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بفيديو لشباب يتجولون بأسد بمنطقة الجادرية في العاصمة العراقية بغداد.
وقال الشخص الذي وثّق الفيديو لأحد الشباب "يعني ما تخاف يهجم على أحد؟"، مضيفاً أن "الشرطة في طريقها إلى المكان".
شباب يتجولون بأسد في منطقة الجادرية بالعاصمة #بغداد..#العربية_العراق pic.twitter.com/ophY99hcy1— العربية العراق (@AlArabiya_Iraq) May 11, 2024
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