شاهد شخص يصلي وسط شارع مزدحم ويعطل حركة المرور في تركيا

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو رجل يصلي وسط طريق عام مخصص للسيارات في منطقة أوسكودار وسط إسطنبول بتركيا.

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وأبان الفيديو الرجل وهو يفترش سجادة صلاة ويصلي في الطريق أمام السيارات، ما أدى لتعطل الحركة المرورية.



وأظهر الفيديو الرجل، وهو في حالة غير طبيعية على ما يبدو، ويستمر في أداء الصلاة رغم مرور السيارات أمامه، فيما يستعد بعض الأشخاص لعبور الطريق.



وأثار الفيديو استغرابا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي وانتقد مغردون، تصرف الرجل، ووصفوه بـ “تصرف خاطئ”، وأنه يعيق حركة المرور.

المرصد