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الإثنين، 31-05-2021 09:03 ص

شاهد .. شغف بايدن بـ ' الآيس كريم'

ببب


الوكيل الإخباري - توقف الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل مفاجئ لشراء آيس كريم في أحد متاجر المثلجات خلال جولته بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو يوم الخميس.

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وتظهر لقطات الرئيس الأمريكي وهو يتناول آيس كريم برفقة مؤيديه، فيما وجه أحدهم سؤالا عن نوع نكهة الأيس كريم الذي أخذه، فأجاب: "آيس كريم برقائق الشوكولاتة".


يذكر أن الرئيس الأمريكي الحالي مشهور بحبه للآيس كريم، حيث كشف في العام 2010 أنه لا يشرب الكحوليات، ولا يدخن، لكنه يأكل الكثير من الآيس كريم.

 


 

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