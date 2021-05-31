شاهد .. شغف بايدن بـ ' الآيس كريم'

الوكيل الإخباري - توقف الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل مفاجئ لشراء آيس كريم في أحد متاجر المثلجات خلال جولته بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو يوم الخميس.

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وتظهر لقطات الرئيس الأمريكي وهو يتناول آيس كريم برفقة مؤيديه، فيما وجه أحدهم سؤالا عن نوع نكهة الأيس كريم الذي أخذه، فأجاب: "آيس كريم برقائق الشوكولاتة".



يذكر أن الرئيس الأمريكي الحالي مشهور بحبه للآيس كريم، حيث كشف في العام 2010 أنه لا يشرب الكحوليات، ولا يدخن، لكنه يأكل الكثير من الآيس كريم.

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