الأحد 12-05-2024
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الأحد، 12-05-2024 09:32 ص

شاهد.. شقيقة العروس تفاجئ المدعوين وتنقض على أفعى في أمريكا

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الوكيل الإخباري - كانت الشابة إيريكا رودريغيز تحتفل بزفاف أختها يوم الأحد الفائت في أريزونا، الولايات المتحدة، عندما تسللت أفعى إلى الحفل.

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وأظهر مقطع فيديو رودريغيز وهي تلتقط الأفعى الكبيرة من ذيلها، حيث جعلت مسافة آمنة بينهما، ثم حملتها بعيدا، بينما كان الضيوف يشاهدون ما يحصل في ذهول.


"إيريكا، أنت ملكة البرية!"، صرخ أحد المارة في المقطع الذي تمت مشاهدته أكثر من مليون مرة على منصة "تيك توك".

 

على إثر ذلك، قالت إريكا في تصريحات إعلامية: "استمرت الأفعى بالظهور في منطقة الكوكتيل. لقد حاول العامل الإمساك بها لكنه فشل، لذلك أخذت الأمور على عاتقي، لقد كنت قوية منذ صغري ومعتادة على التعامل مع مثل هذه الأشياء". 

 

 

 

المرصد

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