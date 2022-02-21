شاهد .. صحفي أوكراني يلكم سياسياً ببرنامج على البث المباشر في اوكرانيا

الوكيل الإخباري - اندلع شجار عنيف، واشتدت حدة الأمور، في برنامج تلفزيوني أوكراني، بعد أن هاجم صحفي ضيفا من حزب معارض.
وقالت صحيفة "إندبندنت" إن الصحفي يوري بوتوسوف، هاجم السياسي، نيستور شوفريش، وضربه قبل أن يسقطه أرضا، بعد أن تفاقمت التوترات خلال البث المباشر.
وشوفريش هو عضو حزب "للحياة" المعارض في أوكرانيا، والموالي لروسيا، وبوتوسوف هو صحفي ظهر في البرنامج الحواري "حرية التعبير".
Nestor Shufrych, a pro-Russian politician, and Yuriy Butusov, an editor of CensorNet, got into a fight.. pic.twitter.com/h6deUm1lQx— Geo_monitor (@colonelhomsi) February 18, 2022
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة