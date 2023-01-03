شاهد صخور تسقط من قمة جبل وسيارات تنجو بأعجوبة في السعودية

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو سقوط صخور من قمة جبل بالمدينة بفعل مياه الأمطار والسيول.

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وانسابت المياه بغزارة من أعلى الجبل وجرفت الصخور. وظهرت السيارات تسير بحرص شديد خوفًا من تعرضها للضرر.



وأغرقت مياه الأمطار والسيول جدة، ارتفعت المياه بالشوارع. وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية وجريان السيول على عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل.

ص / المرصد : لحظة سقوط صخور من قمة جبل في المدينة بفعل مياه الأمطار والسيول.⁰ويظهر الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص من جهة مقابلة، الصخور وهي تسقط على الطريق بعد أن جرفتها مياه الأمطار بقوة / الله يستر على العابرين pic.twitter.com/ZUoUj3Eh2v January 2, 2023

المرصد