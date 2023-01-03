الثلاثاء 03-01-2023
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الثلاثاء، 03-01-2023 11:41 ص

شاهد صخور تسقط من قمة جبل وسيارات تنجو بأعجوبة في السعودية

مشاهد24-صخور-تحطم-سيارة


الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو سقوط صخور من قمة جبل بالمدينة بفعل مياه الأمطار والسيول.

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وانسابت المياه بغزارة من أعلى الجبل وجرفت الصخور. وظهرت السيارات تسير بحرص شديد خوفًا من تعرضها للضرر.


وأغرقت مياه الأمطار والسيول جدة، ارتفعت المياه بالشوارع. وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية وجريان السيول على عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل.

 

 

 

 

المرصد 

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