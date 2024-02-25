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الأحد، 25-02-2024 09:16 ص

شاهد صراصير تزحف داخل منطقة الطعام بطائرة ركاب في الهند

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الوكيل الإخباري - تصدرت شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة IndiGo، عناوين الأخبار بعد ظهور مقطع فيديو صادم لصراصير تزحف داخل قسم الطعام في إحدى طائراتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

شارك الصحفي تارون شوكلا المقطع في حسابه على منصة إكس وكتب: "الصراصير في منطقة الطعام بالطائرة فظيعة حقًا، نأمل أن تقوم شركة IndiGo بإلقاء نظرة فاحصة على أسطولها والتحقق من كيفية حدوث ذلك نظرًا لأنها عادةً ما تستخدم طائرات إيرباص A320 جديدة نسبيًا".

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وانتشر المقطع على نطاق واسع وعبر مستخدمو الإنترنت عن مخاوفهم من ضمانات النظافة على متن خطوط IndiGo، ملقين باللوم على احتكار الشركة لحركة الطيران في البلاد بجانب الإهمال في تقديم خدمة مميزة للركاب.

 

 

 

 

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