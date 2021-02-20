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السبت، 20-02-2021 03:23 م

شاهد صورة جديدة رائعة ومحيّرة للعقل وصلت من المريخ

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الوكيل الاخباري - وصلت من المريخ صور جديدة "رائعة إلى حد محيّر للعقل"، بحسب ما وصفها مهندسون في "ناسا" الفضائية، والتقطتها كاميرات مثبتة في مركبة Perserverance التي هبطت أمس بنجاح على سطح الكوكب الأحمر، وظهر فيها الأديم المهجور والمتحفر لفوهة Jezero المعتقد أنها كانت أشبه ببحيرة، قد تكون الحياة دبت في بيئتها قبل 3 مليارات و500 مليون عام، وهو ما ستعمل المركبة البالغ وزنها 1050 كلغ، وكلفتها ملياران و700 مليون دولار على التأكد منه خلال مهمتها التي تستمر 687 يوما، وفق ما نقلته صحيفة "التايمز".

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صورة للمنطقة التي هبطت فيها المركبة أمس

ونقلت "ناسا" في موقعها الإلكتروني، ما قاله عدد من مهندسيها عن الصور التي سيتم الإفراج عن بقيتها قريبا، إضافة إلى فيديو صورته العربة الجوالة للمظلة التي طافت بها إلى السطح قبل هبوطها، وقالوا إن من شأنها أن تترك "العقول في حالة ذهول وانبهار"، وفق تعبير أحد المهندسين، وهو Steve Collins خبير التحكم بالتوجيه في "مختبر الدفع النفاس" بولاية كاليفورنيا، وفي تصريحه ذكر أن الوكالة "حصلت على بعض الأشياء الرائعة حقا" في إشارة إلى ما ظهر في الصور عن الفوهة الواعدة.


المظلة مضت بالمركبة إلى المنطقة المحددة وانفصلت عنها لتهبط فيها بالنفاثات العكسية

وكان فريق التحكم خصص منطقة بيضاوية، مساحتها 31 مترا مربعا، أي مساحة غرفة عادية، لهبوط المركبة التي هبطت فيها فعلا، وهي أصغر 10 مرات مما تم تحديده في 2012 لهبوط المركبة السابقة "كيوريوسيتي" وحوالي 300 مرة أصغر مما تم تحديده في 1997 لهبوط مركبة Sojourner المعروف بأنها أول مركبة متجولة على عجلات تطلقها NASA إلى الكوكب، وتهبط على سطحه بنجاح.

 

 

 

المصدر : العربية



 




 

 


 

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