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الأربعاء، 27-10-2021 10:19 ص

شاهد ...صورة ناسا تدهش المغردين صاروخ يخترق السحاب

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الوكيل الإخباري - تداول رواد موقع "تويتر" على نطاق واسع صورة تظهر صاروخا أطلقته وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" وقد اخترق الغيوم متجها إلى الفضاء الخارجي.

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وكانت وكالة "ناسا" نشرت الصورة على موقعها الرسمي قبل أن يتداولها مغردو "تويتر".

ورغم أن الصورة التقطت قبل سنوات، إلا أنه جرى تداولها في الأيام الأخيرة.

وتحت عنوان "عبر الغيوم"، شرحت وكالة الفضاء الأميركية تفاصيل قصة الصورة، قائلة إن الصاروخ كان يحمل مكوك الفضاء "إنديفور"، الذي كان على متنه 6 من رواد الفضاء.

 

وبد أن الصورة التقطت في وضح النهار، وهو ما أكدته "ناسا" إذ إن الصاروخ انطلق من مركز كينيدي للفضاء، عند الساعة التاسعة صباحا بتوقيت ولاية فلوريدا.

وطرح كثيرون سؤالا عن الجهة التي التقطت الصورة، والإجابة بحسب وكالة الفضاء الأميركية أن طائرة تدريب مكوكية هي التي التقطت الصورة.

وكان تفاعل المغردين كبيرا مع صورة "ناسا"، فعلى سبيل المثال نشر حساب "Black Hole"، الصورة، الاثنين الماضي، وحازت خلال فترة قصيرة أكثر من 21 ألف إعجاب وأعاد نشرها نحو أكثر من 2200 مغرد.

وتساءل مغردون عما إذا كانت الصورة حقيقية أم لا، فالبعض من شدة الدهشة لم يصدق أنها حقيقية، إلا أن مغردين نشروا رابطا يحيل إلى موقع وكالة "ناسا" الرسمي وفيه تظهر الصورة وقصتها.

 

 

المصدر -لبنان 24 

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