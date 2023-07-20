شاهد صيني يرفع سيارته الفاخرة لشرفة شقته بالطابق 44

الوكيل الإخباري - أقدم ملياردير صيني على رفع سيارته من طراز «رولز رويس»، البالغة قيمتها نحو 400 ألف دولار، إلى شرفة شقته في الطابق الـ44 بمبنى شاهق.

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ووثق مقطع فيديو العملية الدرامية التي تم فيها رفع سيارة «رولز رويس غوست» إلى الشقة التي يملكها الملياردير الصيني في مقاطعة فوجيان.



وتم رفع السيارة التي يبلغ وزنها 2.5 طن، على جانب ناطحة السحاب، للوصول إلى الشقة الواقعة على ارتفاع 550 قدماً.



ونظراً للوزن الهائل للسيارة القيمة، قالت الشركة التي تقف وراء عملية رفعها إنها تطلبت تجارب حسابية دقيقة لإتمامها بنجاح.



وُضعت السيارة في قفص حديدي مُصمم خصيصاً للعملية، واستُخدمت 3 كابلات فولاذية من أجل رفعها.



تم تصوير المشهد ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حظي بمشاركة كبيرة، وأثار الجدل، إذ تباينت ردود الفعل بين معجب بالعملية الغريبة، وآخر ينتقد «بذخ الأثرياء».



وقال أحد مستخدمي تطبيق «إنستغرام» تعليقاً على الفيديو: «ما الهدف من امتلاك سيارة ذات قيمة عالية جداً إذا كنت لا تستطيع قيادتها!».

ملياردير صيني في مقاطعة فوجيان، يقوم برفع سيارة «رولز رويس غوست» إلى الشقة التي يملكها، في الطابق الـ44 بمبنى شاهق، بواسطة قفص حديدي مُصمم خصيصا للعملية. pic.twitter.com/qD5lWPKapN July 19, 2023

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