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الأربعاء، 05-05-2021 02:01 م

شاهد طائرة القذافي تحلق.. بعد توقف لأكثر من 7 سنوات

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الوكيل الاخباري - لأول مرة منذ أكثر من 7 سنوات، قامت طائرة ايرباص A340-200 المملوكة للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي برحلة تجريبية.

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وتتواجد الطائرة ذات رقم التسجيل 5A-ONE – في مطار بربينيان ريفسالت الفرنسي منذ أغسطس 2012، بعد تعرضها لإطلاق رصاص.


كما ذكرت بوابة aeroTelegraph الألمانية أنه تم إجراء اختبارات على المحرك في الأيام الأخيرة، مما أثار الشكوك في أنها ستطير مرة أخرى، وفق موقع transponder 1200 الإسباني.

 

والتقط مصور صوراً للطائرة أثناء تحليقها ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 


إلى ذلك أقلعت الطائرة من المطار يوم 2 مايو. واتجهت بناء على معلومات من موقع تتبع الطائرات RadarBox.com، نحو منطقة ليون في فرنسا، وأجرى الطيارون اختبارات على الطائرة، من ضمنها الارتفاع بها إلى 41000 قدم، وعادت بعدها إلى مطار بربينيان ريفسالت الذي هبطت فيه مساء 2 مايو.


120 مليون دولار


وأشار الموقع إلى أن سبب إعادة تنشيط الطائرة غير معروف، ولم تعلن شركة الصيانة EAS، التي كانت مسؤولة عن طائرة A340 المثيرة للجدل، عن أي شيء، نظراً لكونها قضية سياسية وحساسة لشعب ليبيا. ومن المحتمل أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية طلبت فحص الطائرة.


يذكر أن القذافي كان اشترى الطائرة عام 2006 مقابل 120 مليون دولار، واستخدمت كطائرة شخصية له.


وتحتوي الطائرة على الكثير من الكماليات، حيث يوجد على متنها جاكوزي وسينما خاصة وسرير مزدوج و50 مقعداً من الدرجة الأولى.

 

 

 

 

المصدر : العربية


 




 

 


 

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