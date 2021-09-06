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الإثنين، 06-09-2021 10:33 ص

شاهد ..طائرة تحلق داخل نفق تدخل موسوعة غينيس في تركيا

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الوكيل الإخباري - استطاع قائد طائرة صغيرة من التحليق بسرعة كبيرة داخل نفق في تجربة حبست أنفاس الكثيرين.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين، أن قائد الطائرة حلق بسرعة 240 كيلومترا، مما زاد من خطورة التجربة، التي حدثت في مدينة إسطنبول التركية.

وقالت إن طول النفق بلغ نحو كليومتر ونصف الكيلومتر، مشيرة إلى أن التجربة تمت بطائرة السباق المعدلة ( Zivko Edge 540).

ولم تستغرق التجربة أكثر من 43 ثانية، قطعت خلالها مقطعين من النفق، وكانت الطائرة الصغيرة "ريد بل" تحلق على ارتفاع أقل من متر بقليل.

وسعى الطيار الإيطالي، داريو كوستا، من وراء هذه التجربة التي وصفت بـ"المتهورة"، إلى تحطيم 5 أرقام قياسية مرة واحدة، والدخول في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وبالفعل تمكن من تحقيق مراده، وفق "ديلي ميل".

 ومن بين هذه الأرقام، التحليق داخل أطول نفق حتى الآن، وأول طائرة تقلع من داخل نفق، وأول طائرة تقطع مقطعين من النفق بينهما جسر.

وكانت هذه التجربة بحاجة إلى مهارة شديدة تبقي الطائرة بعيدة عن الأرض عند التحليق، حتى لا ترتطم بالأرض أو بالجوانب الإسمنتية، خاصة أن الطيارين اعتادوا على التحليق في السماوات حيث لا تحدهم حدود.

 

 

 

المصدر - لبنان 24

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