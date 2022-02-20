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الأحد، 20-02-2022 09:47 ص

شاهد: طائرة هليكوبتر تسقط فجأة أمام المتنزهين على شاطئ ميامي الأمريكية

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الوكيل الإخباري - وثّق مقطع فيديو، لحظة تحطم طائرة هليكوبتر على شاطئ ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وقت اكتظاظه بالمتنزهين.

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وأفادت شرطة ميامي، عن تحطم الطائرة على الشاطئ، بأن المتنزهين لم يصابوا بأذى، وقالت عبر "تويتر": إن اثنين من الركاب نُقلا إلى مستشفى محلي "في حالة مستقرة".

 

 

وتُجري وكالات اتحادية تحقيقا مع المجلس الوطني لسلامة النقل في سبب حادث سقوط طائرة هليكوبتر كانت تقل ثلاثة ركاب وتحطمها في المحيط الأطلسي قرب ميامي، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

 

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة سقطت في المحيط قرب شاطئ مزدحم في الساعة 1.20 مساء بالتوقيت المحلي.

 

نيوز لاين 

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