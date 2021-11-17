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الأربعاء، 17-11-2021 02:29 م

شاهد ... طالب أمريكي يعدل هاتف آيفون ويبيعه بـ86 ألف دولار

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الوكيل الإخباري - تمكن طالب الماجستير في الهندسة الإلكترونية كين بليونيل، تعديل هاتف آيفون وبيعه في مزاد على الإنترنت بمبلغ وصل إلى 86 ألف دولار.

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وكان الآيفون المعدل بوصلة “يو إس بي-سي” (USB-C) وصل إلى هذا المبلغ في مزاد علني عبر منصة إيباي (ebay) الإلكترونية.

وبدأ المزاد الذي أطلقه “بليونيل” بدولار واحد، قبل أن يصل في نهاية اليوم الأول إلى أكثر من 3 آلاف دولار.

 

وشهد المزاد عرضين بأكثر من 100 ألف دولار أميركي، لكنهما تراجعا قبل انتهاء المزاد الذي اجتذب 116 شخصا في المنصة.


وكان بليونيل قد نشر مقطع فيديو عبر قناته على يوتيوب الشهر الماضي، تناول فيه خطوات تحويل مدخل “آيفون إكس” من لايتنينغ (Lightning) إلى “يو إس بي- سي”.


وأظهر المقطع مشروع “بليونيل” الذي استغرق عدة أشهر، ومحاولاته تحوير مدخل الجهاز بشكل يلائم وصلات (USB-C)، وذلك بعد ثني الدائرة المخصصة به.


وحصد المقطع -الذي تناول أطروحة الماجستير الخاصة بـ”بليونيل”- أكثر من 1.5 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”، وتداوله تقنيون على نطاق واسع في منصات التواصل.

 

 

 

المصدر - صوت بيروت انترناشونال 

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