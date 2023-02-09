شاهد طفل سوري يخرج ضاحكاً من تحت الأنقاض ويداعب رجال الإنقاذ

الوكيل الإخباري - نجح رجال الدفاع المدني السوري في إنقاذ حياة طفل كان عالقاً تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضـرب تركيا فجر يوم (الاثنين)، حيث استخرج رجال الإنقاذ الطفل من الأنقاض بريف إدلب.
أظهر مقطع فيديو لحظة خروج الطفل، ويدعى “كرم”، من تحت الأنقاض وكان مبتسماً وبدأ في مداعبة رجال الدفاع المدني الذين تفاعلوا معه وعبروا عن فرحتهم بالتكبير.
وأشار الدفاع المدني السوري إلى أن عملية إنقاذ الطفل كرم من تحت الأنقاض في قرية أرمناز بريف إدلب، كانت في اليوم الأول من الزلزال المدمر الذي خلف آلاف القتـلى والجرحى.
المعجزات تتكرر والتكبيرات تعانق السماء من جديد.— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 8, 2023
لحظات يملؤها الفرح بإنقاذ الطفل "كرم" من بين أنقاض منزل مدمر في قرية "أرمناز" في ريف #إدلب في اليوم الأول من الزلزال.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا pic.twitter.com/1KYVA5fcq5
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