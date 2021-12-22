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الأربعاء، 22-12-2021 10:37 ص

شاهد...طلاب ثانوية يبنون ملجأ حافلات لطفل على كرسي متحرك في اميركا

الاحتياجات-الخاصة


الوكيل الإخباري - قام طلاب مدرسة ثانوية أمريكية ببناء ملجأ حافلات لطفل على كرسي متحرك، بعد أن علموا أنه كان يتعرض للبلل أثناء انتظار حافلة المدرسة في الشتاء.

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ووفقاً لموقع «غوود نيوز» الكندي، كان على الطفل، رايدر كيلام، البالغ من العمر 5 سنوات، تحمل المطر والرياح والثلج لمدة 15 دقيقة كل يوم، محمياً بمظلة الفناء فقط، فقام طلاب مدرسة في رود أيلاند بعد سماع قصته، ببناء ملجأ حافلات خاص به أثناء دروس البناء.

وقد أفاد والده: «إن ابنه يستخدمه كل يوم قبل المدرسة، في حين تنتظر الممرضات داخله كل يوم بانتظار عودته للمنزل»، وحتى أنه يحب الخروج إليه كمكان له.


وقرر والده بناء مظلة في الفناء، بعد التحاقه بروضة أطفال، لتوفير بعض المأوى من العوامل الجوية لكن المشكلة لم تحل بسبب الرياح والطقس الخريفي في نيو انجلاند. فقررت الأسرة التواصل مع المجتمع عبر الإنترنت ووصلت إلى مدرسة وسترلي الثانوية، حيث قام معلم فصول البناء، دان ماكينا، وطلابه ببناء الكوخ.

 

المصدر - البيان 

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