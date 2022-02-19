السبت 19-02-2022
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السبت، 19-02-2022 04:33 م

شاهد..طيار مصري يبهر البريطانيين ويتصدر وسائل الإعلام

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الوكيل الإخباري - تصدر طيار مصري الإعلام البريطاني بعد تمكنه من الهبوط بمهارة وإنسيابية في مطار هيثرو بلندن إثر تأرجح طائرته بفعل العاصفة "يونيس" التي تضرب البلاد.

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وجلبت العاصفة الأطلسية الشرسة إلى بريطانيا رياحا قياسية وصلت سرعتها إلى 122 ميلًا في الساعة (196 كم / ساعة)، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وتسببت في اضطراب واسع النطاق.

وهذه ظاهرة غير مسبوقة في بريطانيا، في حين ضربت رياح بسرعة تفوق 110 كلم في الساعة مطار هيثرو بلندن.

 

وفي الفيديو المنتشر على مواقع التواصل، يظهر الطيار المصري وليد مراد أثناء قيادته لرحلة مصر للطيران المتجهة إلى لندن وهبوطه بكفاءة عالية أثناء رياح عاتية وظروف مناخية شديدة الصعوبة.

 

 

 

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