شاهد ظاهرة غريبة تسطع في سماء أمريكا

الوكيل الإخباري - التقط مراقبو السماء لحظة نادرة في وايومنج بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهرت تكوينات سحب غريبة وجميلة في السماء، تشبه تمامًا أمواج المحيط.

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سطعت المشهد الفاتن فوق قمة جبال بيجورن في مدينة شيريدان الأمريكية.

ما هي ظاهرة كلفن هيلمهولتز؟

تعرف ظاهرة تكون السحب بهذا الشكل المذهل بـ كلفن هيلمهولتز، وتتشكل عندما يتحرك تيار سريع فوق الهواء الصاعد أدناه، وتشتهر أيضًا باسم الغيوم الرفرافة.



كانت الممثلة الأمريكية «راشيل جوردون» هي أول من نشر الصور، بعد أن التقطتها بكاميرا هاتفها، ووفقًا لصحفي في بي بي سي، فإن الصور هي واحدة من أنسب الأمثلة على ظاهرة كليفين هيلمهوتلز.



تعرف جمعية تقدير السحب، وهي منظمة مقرها المملكة المتحدة البريطانية، ظاهرة كيلفن هيلمهولتز بأنها الجوهرة النبيلة في العديد من التكوينات السحابية.





صدى البلد