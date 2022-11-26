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السبت، 26-11-2022 10:43 ص

شاهد..عامل مترو كيني بالمونديال يتحول نجماً على تيك توك.. ما قصته؟

لفلفلفلف


الوكيل الإخباري - لم يكن يعلم العامل الكيني البسيط أن حياته قد تنقلب رأساً على عقب بسبب ابتسامته، و"طرافته" أحياناً في يوميات عمله.

فقد طرقت الشهرة باب الشاب الكيني أبو بكر عباس، وهو يعمل مرشداً لمشجعي المونديال في قطر إلى محطة المترو، حين انتشرت فيديوهاته كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي.

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فقد باتت كلمة "مترو" التي يرددها الشاب بعفوية، ترند تفاعل معه المشجعونه وانتشرت مقاطع الفيديو حاصدة آلاف المشاركات، ما دفعه إلى تدشين حساب على تطبيق "تيك توك" بلغ عدد متابعيه خلال فترة وجيزة جدا أكثر من 23 ألفا، واقتربت بعض مقاطعه من تحقيق مليون مشاهدة.

إلى ذلك، نشر "رجل المترو " مقطعا على تيك توك يرحّب فيه بمن يريد أن يتصور معه مجانا.

وقال: "قابلوني في سوق واقف حتى أثناء ممارسة عملي، جميعكم مرحب به. وبإمكانكم التقاط صور سليفي معي، ومقاطع فيديو، ليست لدي مشكلة في ذلك. وبالمجان، فأنا لن أطلب منكم مقابلا لذلك. هذا عملي وأنا أحبه".

 

كما نشرت حسابات أخرى على التيك توك مقاطع فيديو للشاب الكيني وفرحته الكبرى بهذا التكريم الأول في حياته على حد وصفه.

 

@metro_man001 #metroman001 #souqwaqif#metro#doha#qatar#worldcup2022 ♬ original sound - metro man001

 

 

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