السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السعودية تنشر نسب النساء اللاتي ادّين العمرة في العشر الأواخر من رمضان

هام من الضريبة بشأن موعد تقديم إقرار الدخل

9 بواخر ترسو على أرصفة العقبة خلال عطلة العيد

الحاج توفيق يؤكد ورود شكاوى تتعلق بنقص واردات الدواجن للأسواق

كنعان: اقتحامات الأقصى سياسة ابرتهايد مرفوضة اخلاقياً وقانونياً

محمد وسلمى يتصدران.. تعرّف على أكثر أسماء الذكور والإناث تكراراً في الأردن عام 2021

السعودية تضع شروطاً صحية جديدة للمعتمرين والحجاج - تفاصيل

وفاتان و44 إصابة إثر 855 حادثا مروريا يومي الخميس والجمعة

ازدحام مركبات المسافرين على منفذ الحديثة العمري الحدودي

انخفاض أسعار الذهب محلياً

السبت، 07-05-2022 09:14 ص

شاهد..عروض مبهرة في مهرجان مدريد للفنون الرقمية

bed28b50-7d4a-4704-b2f0-842656341734


الوكيل الإخباري - ستتوقف شاشات الإعلانات في كل ليلة من ليالي الشهر الحالي، خلال مهرجان الفن الرقمي الحضري في العاصمة الإسبانية مدريد، عن بث المضامين الإشهارية، لتتحول إلى لوحات رقمية تبث مختارات من الأعمال الفنية للرموز غير القابلة للاستبدال، المعروفة اختصارا باسم "أن أف تي" (non-fungible tokens).

وتستكشف العروض الفنية حدود الفن الرقمي، وتتيح تخيل مدن المستقبل من خلال الهندسة المعمارية، وفق "يورونيوز".

اضافة اعلان


ويقول مدير المهرجان دييغو إيغليزياس، إن عرض الفنون الرقمية يتيح مساحة للحوار في المدينة.


يشارك في المهرجان سبعون فنانا في نحو عشرين فضاء ومؤسسة، بالعروض والورشات والندوات.


ويمتد المهرجان من الرابع حتى نهاية الشهر الحالي.

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
mommy-5

طرق للتعامل مع طفلك عندما يتكاسل

queen-elizabeth-1

الملكة إليزابيث تمنع نوعين من الطعام عن احد افراد الأسرة المالكة

836EF67A-32CB-4E22-B6EE-DE86ED3E16DB

في الإمارات... اعتدى بالضرب على امرأة وهكذا كان عقابه

143-204902-the-rock-largest-white-diamond-price-fabulous_700x400

طرح أكبر ألماسة للبيع بالمزاد العلني في جنيف

main_image62751f4c9d6ac

عودة 4 رواد فضاء إلى الأرض بعد مهمة لمدة 6 أشهر

317451-423201888

حيوان غريب يثير الذعر في مصر - صورة