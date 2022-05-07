شاهد..عروض مبهرة في مهرجان مدريد للفنون الرقمية

الوكيل الإخباري - ستتوقف شاشات الإعلانات في كل ليلة من ليالي الشهر الحالي، خلال مهرجان الفن الرقمي الحضري في العاصمة الإسبانية مدريد، عن بث المضامين الإشهارية، لتتحول إلى لوحات رقمية تبث مختارات من الأعمال الفنية للرموز غير القابلة للاستبدال، المعروفة اختصارا باسم "أن أف تي" (non-fungible tokens).



وتستكشف العروض الفنية حدود الفن الرقمي، وتتيح تخيل مدن المستقبل من خلال الهندسة المعمارية، وفق "يورونيوز".

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ويقول مدير المهرجان دييغو إيغليزياس، إن عرض الفنون الرقمية يتيح مساحة للحوار في المدينة.



يشارك في المهرجان سبعون فنانا في نحو عشرين فضاء ومؤسسة، بالعروض والورشات والندوات.



ويمتد المهرجان من الرابع حتى نهاية الشهر الحالي.

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