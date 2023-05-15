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الإثنين، 15-05-2023 02:30 م

شاهد عماني لا يفارق قبر والده ويعيش بجواره منذ سنوات

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الوكيل الإخباري - اختار مسنّ عماني العيشَ بجوار قبر والده في مكان ناءٍ يفتقر لأدنى وسائل التطور والحضارة، في حالة وفاء نادرة، رافضاً العيش في المدينة.

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وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بدا فيه “العم سلطان” مع بعض الأطفال وهو يستقبل اليوتيوبر العماني “فهد المزروعي” ومن معه من الزوار في مكان منقطع بمنطقة منخفضة بين جبال عالية.


ويبدو أحد الزوار وهو يمازحه باحتضانه ومحاولة رفعه، ولكنه يقول له: “مافيني حيل”، في إشارة إلى بنية العم سلطان القوية.


وكشف المسن العماني أن التيار الكهربائي مقطوع منذ أن وقع السيل في سلطنة عمان، فتعهّدوا له بإيصال طاقة شمسية إلى منزله وهو ما تمّ تحقيقه فيما بعدُ كما وثّقت مقاطع فيديو لاحقة.


ويحظى المسن في السلطنة باهتمام وتقدير كبير من ذويه وأفراد مجتمعه باعتباره مصدراً للمشورة السليمة لما يتمتع به من خبرة وحكمة وبصيرة في إدراك الأمور؛ بل وتأتمرُ الأسرة بأوامره ونصائحه ويجعله الناس دائماً في مصدر الصدارة في كل محفل، ورمزاً لمكانتها في المجتمع .


وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة “العم سلطان” وحياته المنعزلة بردود وتعليقات متباينة، فمنهم من أثنى على وفاء المسن العماني، ومنهم من طالب بمساعدته في حياته القاسية.


وعلق “فهد المزروعي” الذي زار المسن سلطان ووثّق حياته: “من شدة حبه لأبوه رفض ينزل يعيش في المدينة ليواكب التطور”.


وتابع: “وجد الأنس والراحة بالقرب جوار والده أي حب وأي وفاء هذا”.

 

 

برس بي

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