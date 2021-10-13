شاهد ...عملية صعبة لإنقاذ ظبي من إطار سيارة ظل عالقا حول رقبته سنتين في أميركا

الوكيل الإخباري - تمكن ضباط في الحياة البرية بأمريكا من إنقاذ ظبي كان يعاني من إطار سيارة ظل عالقا حول رقبته لما يقرب نصف عمره.

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وأشار المسؤولون المحليون في "كولورادو باركس آند وايلد لايف" إلى أن الإطار يزن 272 كيلوغراما، وظل عالقا حول عنق الظبي البالغ عمره 4 سنوات في ولاية كولورادو الأمريكية لمدة عامين كاملين، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



وفي سبيل إنقاذ الظبي، اضطر ضباط الحياة البرية إلى قطع قرون الحيوان لإزالة الإطار من رقبته.



وأكد مسؤول الحياة البرية، سكوت مردوخ، في بيان أن "عملية إزالة الإطار كانت صعبة، ولم يكن الأمر سهلا بالتأكيد".



وتابع أنه وفريقه كان عليهم تحريك الإطار بشكل صحيح لإزالته لأنهم لم يكونوا قادرين على قطع الفولاذ الموجود في حافته، لكن لحسن الحظ كان لا يزال لعنق الثور مساحة صغيرة للتحرك.



وشدد مردوخ أنهم لم يفضلوا قطع قرون الظبي بسبب حدوث تعفن، ولكن كان الوضع ديناميكيا وكان عليهم فقط إزالة إطار السيارة بأية طريقة ممكنة.



وعن حالة الظبي، أكد مرودخ أنها جيدة، على الرغم من تعرضه لجرح بسيط حول رقبته، وفق ما نقلت عنه "سبوتنيك".

المصدر - البيان

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