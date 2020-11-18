الأربعاء 18-11-2020
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الأربعاء، 18-11-2020 02:59 م

شاهد.. عناصر الإطفاء البحري الكويتي يحررون سلحفاة من طحالب منعتها من السباحة

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الوكيل الاخباري- ساعد قارب تابع إدارة الإطفاء البحري الكويتي في إنقاذ سلحفاة كبيرة تعاني من طحالب كانت  ملتصقة بجسدها وتعرقل حركتها.

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وأظهرت فيديو نشرته إدارة الإطفاء العام بالكويت مقطع فيديو للحظة مشاركة عناصرها في عملية تنظيف السلحفاة من الطحالب، لتستعيد صدفتها الكبيرة ألوانها الزاهية من جديد.   


وبعد الانتهاء من ذلك، أعاد عناصر الإطفاء السلحفاة إلى البحر مرة أخرى.


وقالت إدارة الإطفاء إن عناصرها عثروا عليها خلال جولة بحرية تفقدية صباح السبت الماضي، عندما جسمًا غريبًا يطفو فوق الماء، قبل أن يكتشفوا أنها سلحفاة غير قادرة على السباحة.

 


 

المصدر: CNN

 






 




 

 


 

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