شاهد..غوريلا تتجول في محطة الفضاء الدولية

الوكيل الإخباري - انتشر فيديو لغوريلا تتجول في محطة الفضاء الدولية على نطاف واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل الجميع كيف وصلت الغوريلا لهذا المكان وما قصتها؟

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يعد فيديو ظهور الغوريلا على مواقع التواصل ليس بالأمر الجديد فهي عبارة عن تغريدة معاد تغريدها مرة ثانية، في الآونة الأخيرة، ليكشف سكوت كيلي، رائد الفضاء في وكالة ناسا، كواليس ما فعله في تلك الليلة التي خدع فيها زملاءه بزي الغوريلا .

ترجع تفاصيل الحكاية إلى العام 2016، عندما كان «كيلي» يحلق داخل محطة فضاء رفقة رائد الفضاء البريطاني، تيم بيك، ولكن مخرج الأفلام تود سبينس أعاد القصة إلى دائرة الضوء هذا الأسبوع، عندما شارك لقطات لرجل الفضاء وهو يتجول في زي الغوريلا.



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