شاهد..غوغل يحتفل بجميع الأمهات بمناسبة عيد الأم بصور معبرة

الوكيل الإخباري - أقدم محرك البحث غوغل على الإحتفال بعيد الأم الذي يصادف اليوم 21 أذار / مارس 2022، بطريقة مميزة جداً، حيث عمد إلى نشر مجموعة صورة على صفحته الرئيسية تظهر الصور تباعا من الصورة الأولى التي ظهر فيها يد طفل صغير ويد والدته معه وهي تعلمه على وتتابع دراسته.

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وبصورة أخرى ظهرت يد الأم ويد الطفل وهي تغسل يداها معه على سبيل تعليمه النظافة، وبصورة مؤثرة بدت يد الأم وبعمر كبير وهي تحمل ابنها من يدها، وبصورة تدل على أن الأم تبدأ مع أولادها من بداية الطريق ظهرت يد الأم وهي تعلم إبنها على الزراعة.

ويعد الاحتفال بعيد الأم من الاحتفالات التي ظهرت في القرن العشرين، تكريما لدور الأمهات في تربية الأبناء وتأثيرهن في مجتمعاتهن.























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