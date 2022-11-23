الأربعاء 23-11-2022
الوكيل الاخباري

مجلس النواب يقر صيغة الرد على خطبة العرش

تعميم هام لجميع المطاعم في الاردن من وزارة الصحة

اقتصاد قطر.. هذا ما سوف يتحقق بعد انتهاء المونديال - صور

تحذير أمني للأردنيين من روابط مشبوهة تتزامن مع كأس العالم

المعونة الوطنية: استبعاد 1800 أسرة من الدعم الموحد

ترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي يخفّض أسعار الذهب عالمياً

الجمارك تحبط تهريب نكهات وسجائر إلكترونية

على الجانب الآخر.. تعاويذ المونديال تحقق أرباحا بالملايين فمن الأكثر استفادة؟

جمعية الصرافين: انخفاض الحوالات الصادرة والواردة 20 %

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الطاقة - أسماء

الأربعاء، 23-11-2022 09:56 ص

شاهد فرحة هسترية لجماهير سعودية بعد الفوز على الأرجنتين

download (3)


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لاحتفال عدد من الجماهير السعودية عقب الفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين في افتتاحية كأس العالم قطر 2022 .

وأظهر المقطع المتداول فرحة عارمة لعدد من الجماهير أمام شاشة التلفزيون، وقيام أحدهم بخلع الباب والاطاحة به على الأرض".

اضافة اعلان

 

 

المرصد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
aljanoub-stadium

الكشف عن السر وراء استضافة قطر لكأس العالم في موسم المربعانية - فيديو

637bd1ed4236041c2f23ff3d

أغرب من الخيال.. ولادة توأم من أجنة جمدت 30 عاما في امريكا - صور

900x450_uploads,2022,11,22,87b9206c54

بسبب نوبة قلبية.. هبوط اضطراري لطائرة بحرينية في أربيل

ما-حقيقة-تسمية-مصر-بهذا-الأسم؟-1

مصريون يرقصون فرحا في القاهرة بعد فوز الأخضر على الأرجنتين-فيديو

home-bg

شاهد برج خليفة يتزين بالعلم السعودي وينشد للصقور

2048836

لماذا شحنت الأرجنتين والأوروغواي 2000 كيلوغرام 'لحوم' إلى قطر ؟

أخبار متعلقة
2048836

لماذا شحنت الأرجنتين والأوروغواي 2000 كيلوغرام 'لحوم' إلى قطر ؟