شاهد فرحة هسترية لجماهير سعودية بعد الفوز على الأرجنتين

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لاحتفال عدد من الجماهير السعودية عقب الفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين في افتتاحية كأس العالم قطر 2022 .



وأظهر المقطع المتداول فرحة عارمة لعدد من الجماهير أمام شاشة التلفزيون، وقيام أحدهم بخلع الباب والاطاحة به على الأرض".

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