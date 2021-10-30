شاهد ...فساتين وسيارات وجداريات من الشوكولاتة بمعرض في باريس

الوكيل الإخباري - افتتح أمس معرض الشوكولاتة بباريس، في نسخته الـ 26، والذي يستمر حتى الأول من الشهر المقبل، بعرض مبهر للأزياء، ارتدت خلاله العارضات فساتين مصنوعة ومطرزة بقطع الشوكولاتة.



وخلال حفل الافتتاح، برز فستان تصميمه مستوحى من لوحة "جورنيكا" للفنان الشهير "بابلو بيكاسو"، وهو عبارة عن فستان نصف شفاف مطرز بالشوكولاتة، يزن 12 كيلوغراما، وفقا للموقع الإلكتروني لمعرض.

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كما عرضت سيارة سيتروان مصنوعة كلياً من الشوكولاتة، بما فيها إطاراتها.

المعرض في دورته السادسة والعشرين، يضم في فعالياته سوقاً للشوكولاتة وأماكن لعروض الأزياء والإكسسوار المصنوع من الشوكولاتة وغيرها من الأنشطة.



ويتيح المعرض للزوار المشاركة في تجارب الطهي والتذوق مع أشهر الطهاة العالميين، إضافة لورش صناعة المعجنات والحلويات ومناطق مخصصة للأطفال.



ويشكل المعرض أكبر تجمع للبلدان المنتجة للكاكاو، ويمثل فرصة لاكتشاف وتذوق أحدث الإبداعات لأكبر مصنّعي الشوكولاتة والمعجنات والحلويات والآيس كريم في العالم.





المصدر - البيان