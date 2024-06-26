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الأربعاء، 26-06-2024 03:20 م

شاهد : فنان أمريكي يحول الملاعق والشوك لتحف فنية

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الوكيل الإخباري- يحوّل الفنان الأمريكي مات ويلسون، أدوات المائدة المعدنية من ملاعق والشوك وغيرها إلى منحوتات فنية فريدة، على شكل الطيور والكائنات الطبيعية.

ويتعاون الفنان نيلسون مع صديقه الفنان جايكوب كينت في تشكيل المعادن، لوضع أعماله المميزة في إطارات خاصة. ويعمل ويلسون على مشاريعه الفنية من هذا النوع منذ 15 عامًا.

ومن خلال طي أجزاء أدوات المائدة ولحمها وتركيبها فوق بعضها البعض، حيث تستحضر الملاعق ريش الطيور وتشبه الشوكات الريش الممتد، يستخدم ويلسون التفاصيل الزخرفية الفريدة التي تزين مقابض أدوات المائدة، والتي تشمل أشكالاً مميزة من رؤوس الطيور، حسب موقع 24 الإلكتروني.

واشتهرت أعمال ويلسون من مجموعات الطيور عبر الإنترنت، ولديه منحوتات أخرى لمختلف الحيوانات والحشرات، حيث يقول: "كلما تقدمت في العمر وجدت أن حبي للطبيعة يتعاظم، إنها الإلهام الأكبر".



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