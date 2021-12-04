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السبت، 04-12-2021 11:08 ص

شاهد... فهد يقتحم مدرسة ويهاجم الطلاب في الهند

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الوكيل الإخباري - تعرض تلميذ في الصف العاشر للهجوم من قبل نمر أثناء دخوله الفصل الدراسي في معهد في الهند.

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وبحسب الفيديو أدناه، يظهر الفهد كيف دخل إلى الصف، ومشى بين المقاعد متربصا للهجوم.

 

وفي فيديو آخر يظهر الفهد رابضا في زاوية الصف. وبحسب ما نشرته صحيفة محلية الهندية ، قد تم إرسال التلميذ إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

 

المصدر - البيان 

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