شاهد... فهد يقتحم مدرسة ويهاجم الطلاب في الهند

الوكيل الإخباري - تعرض تلميذ في الصف العاشر للهجوم من قبل نمر أثناء دخوله الفصل الدراسي في معهد في الهند.
وبحسب الفيديو أدناه، يظهر الفهد كيف دخل إلى الصف، ومشى بين المقاعد متربصا للهجوم.
وفي فيديو آخر يظهر الفهد رابضا في زاوية الصف. وبحسب ما نشرته صحيفة محلية الهندية ، قد تم إرسال التلميذ إلى المستشفى لتلقي العلاج.
فيديو .. #فهد يهاجم تلميذاً داخل أحد #الصفوف في #الهندhttps://t.co/wiwWBiZZt2#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/JcKBKaRFV5— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 2, 2021
المصدر - البيان
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