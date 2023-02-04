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السبت، 04-02-2023 09:19 ص

شاهد فوهة بركان حرة هرمة بالمدينة المنورة الوحيدة في العالم المأهولة بالسكان

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الوكيل الإخباري - في تقرير مصور لها، تحدثت قناة “السعودية” عن فوهة بركان “حَرّة هَرْمة” الواقعة في المدينة المنورة، التي تعد إحدى عجائب الطبيعة الصخرية في المملكة.

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وخلال التقرير، أوضح المهتم في تاريخ المدينة إبراهيم الصاعدي، أن “حَرّة هَرْمة” تقع في الجنوب الغربي لمحافظة الحناكية، وتعتبر أوسع فوهة بركانية في الجزيرة العربية.

وتابع الصاعدي موضحا: “تأخذك حرة هرمة، لفوهة بركان تجمع بين الدهشة والجمال، قطرها 7000 آلاف متر وعمقها 50 ألف متر”.


وأكمل: “تعد فوهة حرة، هي الوحيدة بالعالم المأهولة بالسكان، وفيها قرية أثرية وكذلك عين تُسمى الجراح، وتحتوي على تضاريس عجيبة من خلال جبال رملية ونارية”.

 

 

 

 

 

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