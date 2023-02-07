شاهد فيديو مؤلم لامرأة سورية عالقة بين أنقاض منزلها في تركيا

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر قالوا إنه لامرأة سورية تعيش في تركيا وطال منزلها الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مساء الإثنين.



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وأظهر الفيديو المرأة السورية وهي عالقة بين أنقاض منزلها المنهار في تركيا بسبب الزلزال، فيما يقوم أحد الأشخاص بإعطائها زجاجة مياه لتروي عطشها وهي تردد الحمد لله رب العالمين.



وعندما سألها أشخاص حاولوا إنقاذها وإخراجها من أسفل الأنقاض أخبرتهم بأنها لا تستطيع تحريك قدماها.

المرصد