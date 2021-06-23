شاهد - فيل جائع يقتحم مطبخ أحد المنازل في تايلاند بحثاً عن الطعام

الوكيل الإخباري - انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لفيل اقتحم منزلا لأحد المواطنين في تايلاند بحثا عن الطعام.

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وقام صاحب المنزل بتصوير الحادثة مباشرة على الهواء، ونشرها على شبكة التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت اللقطات اختراق الفيل الجدار الذي أوصله إلى المطبخ.



وحاول الفيل إيجاد طعام له، وقد بدا غاضبا لأنه جائع، حيث نجح في إيجاد طعام بعد تفتيش وغادر المكان بعد ذلك من دون وقوع ضحايا.

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