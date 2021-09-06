الإثنين 06-09-2021
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الإثنين، 06-09-2021 02:29 م

شاهد.. قصة لقاء القرن بين معمرة ورضيع في الصين

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الوكيل الإخباري - وصفت شبكة صينية لقاء جمع مسنة صينية مع رضيع بـ "لقاء القرن"، لأن أحدهما ولد العام 1921 والآخر ولد في 2021.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) مقطع فيديو يرصد اللقاء الذي جمع أم الجدة، التي أصبح عمرها 100 عام، مع الرضيع، الذي ولد هذا العام، وعلقت: "لقاء القرن".

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ولفتت الشبكة إلى أن عيني أم الجدة كانت مليئة بالدموع، في الوقت الذي تعبر فيه عن سعادتها بلقاء الرضيع في لحظات مؤثرة.


وقالت الشبكة إن اللقاء كان مليئا بالعواطف، التي بدت على ملامح السيدة المعمرة أثناء ملامسة الرضيع، الذي يبلغ الفارق العمري بينه وبينها قرناً من الزمان.

 

 

المصدر - البيان 

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