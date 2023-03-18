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السبت، 18-03-2023 01:26 م

شاهد قطة بجلد الثعبان

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الوكيل الإخباري -  انتشرت صورة "قطة أفعى الأمازون" المزعومة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كانت الصورة حقيقية أم مزيفة.

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تظهر في الصورة التي تمت مشاركتها على Reddit، فيسبوك، إنستغرام وتويتر وتيك توك، قطة برية بجلد ثعبان يحمل اللون الأصفر والأزرق الداكن إلى الأسود.


يزعم العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين قاموا بتداول الصورة على نطاق واسع أن القطة من نوع يعرف باسم "سربنز كاتوس".


ويعني الإسم "ثعبان"، كما تحمل الكلمة معاني أخرى مثل "معرفة، ذكية، داهية، حكيمة أو حذرة" باللغة اللاتينية.


تدعي المشاركات التي تشير إلى أن سربنس كاتوس هي قطة برية حقيقية أن الأنواع نادرة للغاية وتعيش في غابات الأمازون المطيرة.

 


 

صدى البلد 

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