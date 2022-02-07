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الإثنين، 07-02-2022 11:09 ص

شاهد.. قطة تترشح للرئاسة الفرنسية

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الوكيل الإخباري - أصبحت القطة 'ميمشيت ' حديث الشارع الفرنسي، بعدما رشحتها جمعية L’Arche de Plume للرئاسة الفرنسية بطريقة ساخرة، من أجل تسليط الضوء على سوء المعاملة التي تتعرض لها الحيوانات.

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وقامت الجمعية المختصة بالرفق بالحيوانات، بإعلان ترشيح القطة من خلال صفحة الجمعية على موقع فيس بوك، قبل أن تقوم بنشر فيديوهات ومقاطع فيديو يومية لها، حظيت بمتابعة كبيرة عبر الإنترنت.

وقالت صاحبة القطة مارلين بايف، إنّ القصة عبارة عن مزحة جيدة، تهدف لحماية الحيوانات التي تتعرض للإيذاء.

وحظيت القصة بانتشار كبير على الإنترنت، حيث وصفها العديد من الأشخاص بالمضحكة، والتي تدخل نوعا من السعادة بين الأطفال المرهقين والمتعبين.

 

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