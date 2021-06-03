الخميس 03-06-2021
الوكيل الاخباري

قرارات من وزير العمل للتسهيل على العاملين

مناشدة لتوفير دواء لعلاج الروماتيزم محليا

أسعار الذهب الخميس 3/6/2021

وفيات الخميس 3/6/2021

وصول 146.4 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى المملكة اليوم

أمام وزير الصحة .. جرش تعاني من نقص في الأطباء

إحباط محاولة تهريب ألعاب نارية ممنوعة

بلدية الزرقاء تحيل موظفاً أطلق النار على كلب للتحقيق

بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. طبيب أسنان ومدير مستشفى خاص يلبيان النداء

الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا للأرصاد الجوية

الخميس، 03-06-2021 09:09 ص

شاهد.. قطيع فيلة يتسبب في خسائر فادحة في الصين

فيلا


الوكيل الإخباري - غادر قطيع يتألف من 15 فيلًا بريا، محمية شيشوانغبانا الطبيعية الوطنية في مقاطعة يونان في الجنوب الأوسط من الصين، وقد بدأ القطيع "مغامرته" مجهولة الأسباب في 16 أبريل الماضي.

اضافة اعلان

واقتحمت هذه الفيلة حظائر الحيوانات أثناء هذه الرحلة، ما سبب خسائر مادية قدّرت قيمتها بمليون دولار.


وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (سي سي تي في)، إن هذه الحيوانات تسببت بتدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، واستهلكت الإمدادات الموجودة داخل حظيرة وجدتها في طريقها.


وحذرت السلطات الصينية السكان المحليين من خطر التعرض للفيلة.

 

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1441833

مصر .. والدة 'طفل العسل' تكشف تفاصيل الحادثة المؤلمة!

حفرة

شاهد.. حفرة عملاقة تتوسع يومياً تهدد ببلع البيوت في المكسيك

11-2

مخلوق غريب يظهر ليلاً يثير الرعب في الهند - شاهد الفيديو

333

بالفيديو.. لحظة هبوط طائرة على طريق سريع في كاليفورنيا

abstract-elephant-painting-wallpaper-4

دراسة: الكشف عن قدرات خارقة يتمتع بها خرطوم الفيل

تعليم-البرمجة-والتصميم

طفل مصري يعلّم البرمجة على يوتيوب يجتاح مواقع التواصل

أخبار متعلقة
امرأه

أسرع امرأة تتسلق قمة إيفرست سعيدة بإنجازها

unnamed

فيديو يرصد لحظات مرعبة في الصين .. انفجار تحت أقدام المارة

بيان

وفاة 'مبتكر الأرز الهجين' في الصين عن 90 عاماً

fa394706-751f-40c9-bbcc-9b9f1d915964

الصين: صورة لمسبار المريخ Zhurong أثناء هبوطه على الكوكب الأحمر

فيل

فيل يرفع دعوى على حديقته في نيويورك

مصعد

أعلى مصعد كهربائي خارجي بالعالم في الصين