شاهد كاميرا سيارة توثق لحظة حدوث الزلزال الجديد في هاتاي بتركيا

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو جديد لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب تركيا مساء الاثنين بقوة 6.4 على مقياس ريختر.



وأظهر الفيديو الذي تم تصويره من داخل سيارة في منطقة هاتاي تأرجح السيارات وأعمدة الإنارة كما توهج نور قوي.

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ووقعت هزة أرضية مساء الاثنين بقوة 6.4 درجات، شعر بها سكان لبنان وسوريا وفلسطين ومنطقة أنطاكيا جنوب تركيا.

كاميرا مثبته على سيارة توثق لحظة حدوث الزلزال في ولاية هاتاي التركية🇹🇷 pic.twitter.com/26qs28KFEw February 20, 2023

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